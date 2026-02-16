MGM'nin 16 Şubat hava durumu tahminine göre batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANI ETKİLEYECEK

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

Özellikle Kıyı Ege’de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden eseceği, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde ise 40 ila 80 km/saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA VE SİS

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, bununla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin özellikle erken saatlerde daha dikkatli olması önem taşıyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

MARMARA VE EGE’DE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLACAK

İç bölgelerde ve özellikle Marmara ile Ege’de toz taşınımı bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara yol açabileceği bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI 5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.