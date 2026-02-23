MGM'nin 23 Şubat 2026 Pazartesi günü hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz’in büyük bölümü, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu’da pek çok ilde yağmur ve sağanak bekleniyor. Antalya’nın iç kesimleri de yağıştan payını alacak.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ALARMI

Sivas, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının kuzeybatıda 3 ila 5 derece artması, kuzeydoğuda ise aynı oranda azalması bekleniyor. Genel olarak sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI

Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden, güneydoğuda ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.