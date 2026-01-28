Yeniçağ Gazetesi
28 Ocak 2026 Çarşamba
Meteoroloji 2025'in 'en'lerini açıkladı: Fırtına Bayburt'ta, Sıcaklık Silopi'de zirve yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025'e damga vuran hava olaylarını paylaştı. Verilere göre, Türkiye’nin iklim çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serildi. Yılın en sert rüzgârı, Bayburt’taki Kop Kayak Merkezi’nde ölçülürken, özellikle kış sporlarıyla bilinen bölgede etkili olan fırtına dikkat çekti.

Kar yağışında zirve ise Doğu Karadeniz’de yer aldı. Rize’nin Ovit bölgesi ve İkizdere hattı, 2025’te en yüksek kar kalınlığının ölçüldüğü nokta oldu.

Yaz aylarında ise sıcaklık rekoru Güneydoğu Anadolu’dan geldi.

Şırnak’ın Silopi ilçesi, yılın en sıcak günüyle kayıtlara geçti.

Soğuk hava denildiğinde akla gelen adres yine değişmedi.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi, 2025’in en düşük sıcaklık değerinin ölçüldüğü yer olarak öne çıktı.

Yağış miktarında ise Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi başı çekti.

Deniz suyu sıcaklıklarında Akdeniz farkını ortaya koydu. En yüksek deniz suyu sıcaklığı Antalya kıyılarında ölçülürken, en soğuk deniz suyu Artvin’in Arhavi sahilinde kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları, bu verilerin iklim değişikliğinin etkilerini yakından izlemek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

