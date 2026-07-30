Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimleri ile bu akşam Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli fırtına geliyor
Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle 8 il için uyarılarda bulunurken, kuvvetli sağanak yağış yaşanacak illeri de açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
Yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gök gürültülü sağanak yağışa karşı pek çok il için uyarılarda bulundu.
31 Temmuz Cuma günü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 31 Temmuz Cuma günü yurdun çeşitli şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.
İşte gök gürültülü yağmurun etkili olacağı 7 şehrimiz
Meteoroloji'nin 31 Temmuz Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı 7 il şu şekilde sıralandı:
Ağrı
Ardahan
Artvin
Giresun
Kars
Rize
Trabzon
Valiliğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) dayandırdığı açıklamaya göre kentte bugünden 2 Ağustos Pazar’a kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
Orman yangını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.