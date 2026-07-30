Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteorolji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli fırtına geliyor

Meteorolji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli fırtına geliyor

Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle 8 il için uyarılarda bulunurken, kuvvetli sağanak yağış yaşanacak illeri de açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteorolji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli fırtına geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimleri ile bu akşam Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli fırtına geliyor - Resim: 2

Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteorolji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli fırtına geliyor - Resim: 3

Yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gök gürültülü sağanak yağışa karşı pek çok il için uyarılarda bulundu.

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Meteorolji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli fırtına geliyor - Resim: 4

31 Temmuz Cuma günü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 31 Temmuz Cuma günü yurdun çeşitli şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

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Meteorolji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli fırtına geliyor - Resim: 5

İşte gök gürültülü yağmurun etkili olacağı 7 şehrimiz

Meteoroloji'nin 31 Temmuz Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı 7 il şu şekilde sıralandı:

Ağrı

Ardahan

Artvin

Giresun

Kars

Rize

Trabzon

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Meteorolji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli fırtına geliyor - Resim: 6

Valiliğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) dayandırdığı açıklamaya göre kentte bugünden 2 Ağustos Pazar’a kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

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Meteorolji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli fırtına geliyor - Resim: 7

Orman yangını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

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