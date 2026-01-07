Yeniçağ Gazetesi
07 Ocak 2026 Çarşamba
Anasayfa Yaşam Meteoroliji’den kritik uyarı geldi: 22 şehirde çığ tehlikesi kapıda

Meteoroliji’den kritik uyarı geldi: 22 şehirde çığ tehlikesi kapıda

Meteoroloji, yüksek kar örtüsü ve eğim nedeniyle 22 ilde "sarı" kodlu çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Vatandaşların dik yamaçlardan uzak durmaları ve olası aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki 22 şehir için "sarı" kodlu bir uyarı yayımladı.

Yüksek kar örtüsü ve eğimli arazi yapısına sahip bu bölgelerde çığ tehlikesinin ciddi boyutlara ulaştığı bildirildi.

ÇIĞ RİSKİ TAŞIYAN İLLER

MGM’nin son değerlendirmelerine göre; Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır illerinde çığ düşme riski bulunuyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüyle kaplı ve dik yamaçlı bölgelerde yaşayan vatandaşları uyardı.

"DİK YAMAÇLARDAN UZAK DURULMALI"

Konuya ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, olası afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı ilgili birimlerin hazırda beklediği ve vatandaşların özellikle dik yamaçlardan1 uzak durmaları gerektiği hatırlatıldı."

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava durumu tahminlerine dair paylaşılan diğer bir detay ise sıcaklıklarla ilgili oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi istisna olmak üzere, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
