Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki 22 şehir için "sarı" kodlu bir uyarı yayımladı.
Meteoroliji’den kritik uyarı geldi: 22 şehirde çığ tehlikesi kapıda
Meteoroloji, yüksek kar örtüsü ve eğim nedeniyle 22 ilde "sarı" kodlu çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Vatandaşların dik yamaçlardan uzak durmaları ve olası aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.
Yüksek kar örtüsü ve eğimli arazi yapısına sahip bu bölgelerde çığ tehlikesinin ciddi boyutlara ulaştığı bildirildi.
ÇIĞ RİSKİ TAŞIYAN İLLER
MGM’nin son değerlendirmelerine göre; Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır illerinde çığ düşme riski bulunuyor.
Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüyle kaplı ve dik yamaçlı bölgelerde yaşayan vatandaşları uyardı.
"DİK YAMAÇLARDAN UZAK DURULMALI"
Konuya ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, olası afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı ilgili birimlerin hazırda beklediği ve vatandaşların özellikle dik yamaçlardan1 uzak durmaları gerektiği hatırlatıldı."
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava durumu tahminlerine dair paylaşılan diğer bir detay ise sıcaklıklarla ilgili oldu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi istisna olmak üzere, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.