Galatasaray'da Metehan Baltacı ile yolların ayrılma ihtimali gündeme geldi. Genç savunma oyuncusunun kariyerine Polonya'da devam edebileceği belirtildi.
HT Spor’da yer alan habere göre Metehan Baltacı, Polonya ekibi Pogon Szczecin ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak Galatasaray yönetiminin, genç futbolcunun transferi konusunda bonservis süreci nedeniyle temkinli davrandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün, Metehan Baltacı’nın transferi için gelen teklifleri değerlendirdiği ve sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.