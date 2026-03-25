Futbolda bahis soruşturması kapsamında ‘bahis oynama' ve 'şike' iddiasıyla 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bugün Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesi futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım destek için adliyeye geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı yöneticiler Metin Öztürk, Eray Yazgan ve Abdullah Kavukcu ile futbolcular Kazımcan Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da Metehan'a destek olmak için adliyeye geldi.