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Kaynak: AA

Milli sporcu Mete Gazoz, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'da gerçekleştirilen final ayağında kürsüye çıkmayı başardı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Saltillo kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, yarı finalde Japon Junya Nakanishi'ye 6-0 mağlup oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KARŞILAŞMASINDA RAKİBİNE ŞANS VERMEDİ

Mete Gazoz, üçüncülük karşılaşmasında Fransız Jean-Charles Valladont ile karşı karşıya geldi.

Milli okçu, rakibini 6-0 mağlup ederek erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Ulaş Berkim Tümer erkekler klasik yayda, Hazal Burun ise kadınlar makaralı yayda çeyrek finalde elendi.

🏆 Okçuluk Dünya Kupası Finalleri



🏹 Milli sporcumuz 🇹🇷Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde Fransız rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 🥉



👏 Tebrikler Mete! pic.twitter.com/lDAft2ZaTw — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 13, 2026

TÜRKİYE'NİN MADALYA SAYISI 15'E ÇIKTI

Meksika'daki sonuçların ardından ay-yıldızlı sporcuların 2026 Okçuluk Dünya Kupası'ndaki toplam madalya sayısı 15'e yükseldi.

Türkiye organizasyonu 4 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.