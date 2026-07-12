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Kaynak: Haber Merkezi

FİNALDE NESPOLİ’Yİ GEÇTİ

Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde milli sporcu Mete Gazoz ile İtalyan Mauro Nespoli karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede rakibini mağlup eden Mete Gazoz, altın madalyaya uzandı.

BİR KEZ DAHA KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE

Bu sonuçla Mete Gazoz, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Dünya Kupası etabını altın madalyayla tamamladı. Milli sporcu, Madrid etabında sergilediği performansla Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.