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Teknoloji devi Meta, sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ABD tarihinin en kapsamlı yasal süreçlerinden biriyle mücadele ediyor. Toplam 29 eyalet tarafından açılan davanın ilk duruşması California'nın Oakland kentinde görülecek. California, Colorado, Kentucky ve New Jersey’nin davacı taraf olarak hâkim karşısına çıkacağı duruşmada; Meta’nın gençleri platformlara bağımlı hale getirmek amacıyla algoritmalarını manipüle ettiği ve 13 yaş altındaki çocukların verilerini ebeveyn onayı olmaksızın toplayarak federal hukuku açıkça ihlal ettiği iddia ediliyor.

PLATFORMLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Eyalet başsavcıları, rekor seviyedeki maddi tazminat talebinin yanı sıra Facebook ve Instagram’ın mevcut çalışma prensiplerine yönelik oldukça sert kısıtlamalar getirilmesini istiyor. Mahkemeye sunulan dava dosyasında, dopamin salgılanmasını tetikleyen algoritmaların değiştirilmesi ve fotoğraflardaki fiziksel görünümü değiştiren güzellik filtrelerinin tamamen kaldırılması talep ediliyor. Bunun yanı sıra otomatik video oynatma özelliğinin sonlandırılması, hikayeler gibi süreli içerik paylaşımlarına nokta konulması ve genç kullanıcılar için ebeveyn onayı zorunluluğu getirilmesi gibi radikal adımlar öne çıkıyor.

META İFLAS RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle bu yıl iki ayrı davada yenilgiye uğrayan ve son olarak New Mexico’da 567 milyon dolar tazminata mahkum edilen Meta, son davanın da aleyhine sonuçlanması halinde büyük bir krizle yüzleşebilir. Hukuk uzmanları, talep edilen 1,4 trilyon dolarlık cezanın aynen uygulanması durumunda şirketin finansal olarak çökebileceğini ve hatta eyalet mülkiyetine geçme riskiyle karşılaşabileceğini değerlendiriyor. Ancak uzmanlar, mahkemenin bu denli yıkıcı bir yaptırımı tamamen onaylama ihtimalini zayıf görüyor.

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Meta yönetimi ise ellerindeki delillerin gençleri desteklediklerini kanıtlayacağını savunuyor. Şirket; son dönemde devreye alınan "Genç Hesapları" uygulaması, 16 yaş altı kullanıcılar için canlı yayın kısıtlamaları ve özel mesajlardaki otomatik bulanıklaştırma gibi adımlarla platform içi güvenliği artırdıklarını vurguluyor.