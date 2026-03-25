ABD’nin New Mexico eyaletinde görülen davada, Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta hakkında dikkat çeken bir karar çıktı.

Mahkeme, şirketin platformlarındaki çocuk güvenliği önlemlerine ilişkin beyanlarının gerçeği yansıtmadığına hükmetti.

YANILTICI BEYANLAR VE İHLAL KARARI

Mahkeme, Meta’nın çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirledi. Kararda, şirketin eyaletin tüketici koruma yasasını ihlal ettiği ifade edildi.

Jüri ayrıca, Meta’nın çocukların maruz kalabileceği riskler ve ruh sağlığı üzerindeki etkiler konusunda sahip olduğu bilgileri gizlediği, yanıltıcı açıklamalar yaptığı ve çocukların kırılganlıklarından faydalanan ticari uygulamalarda bulunduğu yönündeki iddiaları da kabul etti.

İHLAL BAŞINA CEZA

Jüri, her bir ihlal için 5 bin dolar ceza uygulanmasına hükmederken, toplam ceza tutarı 375 milyon dolar olarak belirlendi. Bu kararla birlikte Meta, platformlarında işlenen çocuk güvenliği ihlalleri nedeniyle ilk kez jüri kararıyla sorumlu tutulmuş oldu.

Kararın ardından şirketten yapılan açıklamada, çocuk güvenliğinin ciddiye alındığı ve platformların korunması için çalışmalar yürütüldüğü savunuldu. Öte yandan Meta’nın karara itiraz ederek temyiz sürecini başlatmasının beklendiği belirtildi.