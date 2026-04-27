Çin hükümeti, küresel teknoloji pazarında taşları yerinden oynatacak kritik bir karara imza atarak, ABD merkezli sosyal medya devi Meta’nın yerli yapay zeka girişimi Manus’u satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu. Ülkenin en üst ekonomik planlama organı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), devralma işleminin yatırım kurallarını ihlal ettiğini belirterek projenin geri iadesine karar verdi.

3 MİLYAR DOLARLIK İPTAL: YATIRIM KURALLARI İHLAL EDİLDİ

Çin'in Vuhan kentinde kurulan "Butterfly Effect PTE. LTD." tarafından geliştirilen ve otonom görev yetenekleriyle büyük ses getiren Manus, Aralık 2025'te Meta tarafından satın alınmıştı. Satış bedelinin 2 ila 3 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen bu dev anlaşma, Çinli otoritelerin radarına takıldı. Ocak 2026’da başlatılan soruşturma neticesinde NDRC, projenin yabancı bir şirkete devrinin ulusal yatırım mevzuatına aykırı olduğunu tespit ederek işlemin yasaklandığını ve ödenen bedelin iade edilmesi gerektiğini açıkladı.



VUHAN’DAN SİNGAPUR’A, ORADAN INSTAGRAM’A

Manus’un Meta bünyesine geçiş süreci oldukça hareketli bir yol izlemişti. Mart 2025'te piyasaya sürülen Manus, çok adımlı görevleri tek başına yerine getirebilen teknolojisiyle kısa sürede popüler oldu. Şirket, devir işlemleri sırasında denetimlerden kaçınmak amacıyla merkezini Vuhan’dan, kuralların daha esnek olduğu Singapur’a taşımıştı. Meta, satın alma sonrası Manus’un yapay zeka teknolojisini WhatsApp ve Instagram gibi milyonlarca kullanıcısı olan platformlarına entegre etmeye başlamıştı.

ABD-ÇİN HATTINDA YENİ GERİLİM KAPIDA

Pekin yönetiminin bu sert müdahalesi, sadece ticari bir karar olarak değil, teknoloji savaşlarında yeni bir cephe olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, devir işleminin iptal edilmesinin ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde yeni bir hukuki krizi tetikleyebileceğini ve teknoloji transferi konusundaki gerilimi tırmandırabileceğini öngörüyor. Meta’nın halihazırda uygulamalarına dahil ettiği bu teknolojiyi nasıl ayrıştıracağı ve iade sürecinin nasıl işleyeceği ise belirsizliğini koruyor.