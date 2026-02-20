SUSAM Bülten tarafından Ticaret Bakanlığı’nın ticari eşya ve uyuşturucu yakalamalarına ilişkin istatistiklerine dayanarak hazırlanan rapor, Türkiye’de uyuşturucu piyasasının yapısında önemli bir değişime işaret etti.

Raporda yer alan verilere göre son yıllarda özellikle sentetik uyuşturucu türlerinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Kilogram bazında açıklanan yakalama miktarları incelendiğinde, 2017 yılına kıyasla metamfetamin yakalamalarının 550 kat arttığı görüldü. Aynı dönemde esrar yakalamalarının da yaklaşık 6 kat yükseldiği belirtildi.

SENTETİK UYUŞTURUCU YÜKSELİŞTE

Rapora göre özellikle 2022 yılından itibaren metamfetamin yakalamalarında belirgin bir sıçrama yaşandı. Bu durum, sentetik uyuşturucuların üretim ve dağıtım ağlarında genişleme olduğuna işaret eden önemli bir veri olarak değerlendirmek mümkün. Eroin ve kokain gibi geleneksel uyuşturucu türlerinde artış sınırlı kalırken, metamfetaminin hızlı yükselişi ise dikkat çekti.

TÜRKİYE UYUŞTURUCUDA HEM TRANSİT HEM HEDEF ÜLKE

Raporda, yakalama verilerinin yalnızca operasyon yoğunluğunu değil aynı zamanda uyuşturucu piyasasının büyüklüğüne dair önemli göstergeler sunduğu ifade edildi.

Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle uluslararası uyuşturucu rotaları üzerinde kritik bir geçiş noktası olmayı sürdürdüğü, sentetik uyuşturucu yakalamalarındaki artışın ise iç pazardaki genişlemeye de işaret edebileceği değerlendirildi.

METAMFETAMİN ALARMI: TÜRKİYE’DE YAKALAMALAR REKOR KIRDI

Son verilere göre yalnızca bir ayda yakalanan uyuşturucunun toplam değerinin yaklaşık 5 milyar TL seviyesine ulaştığı aktarıldı.

Raporda, sentetik uyuşturucuya yönelik operasyonların son dönemde belirgin şekilde arttığına da dikkat çekildi.