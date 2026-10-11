Metal yığınına dönülen araçta can pazarı: Ters yön dehşeti kafa kafaya bitti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde pikap ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada kamyonet sürücüsü sıkıştı. Kamyonet sürücüsü İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, kazanın ardından kaçan pikap sürücüsüne 46 bin TL idari para cezası kesildi.