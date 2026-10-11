Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2026 Pazar
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Metal yığınına dönülen araçta can pazarı: Ters yön dehşeti kafa kafaya bitti

Metal yığınına dönülen araçta can pazarı: Ters yön dehşeti kafa kafaya bitti

Kayseri’de can pazarının yaşandığı bir kaza meydana geldi. Ters yönden gelen bir pikap sürücü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet sürücü şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler kamyonetin metal kısımlarını kesti.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Metal yığınına dönülen araçta can pazarı: Ters yön dehşeti kafa kafaya bitti - Resim: 1

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde pikap ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada kamyonet sürücüsü sıkıştı. Kamyonet sürücüsü İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, kazanın ardından kaçan pikap sürücüsüne 46 bin TL idari para cezası kesildi.

1 6
Metal yığınına dönülen araçta can pazarı: Ters yön dehşeti kafa kafaya bitti - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.D. yönetimindeki 34 PC 592 plakalı kamyonet ile ters yönden ilerleyen 34 PFP 297 plakalı pikap kafa kafaya çarpıştı.

2 6
Metal yığınına dönülen araçta can pazarı: Ters yön dehşeti kafa kafaya bitti - Resim: 3

Çarpışmanın etkisiyle S.D. kamyonette sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 6
Metal yığınına dönülen araçta can pazarı: Ters yön dehşeti kafa kafaya bitti - Resim: 4

Polis ekipleri kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de S.D.'yi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.D. ve kazada yaralanan oğlu Y.B.D. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 6
Metal yığınına dönülen araçta can pazarı: Ters yön dehşeti kafa kafaya bitti - Resim: 5

Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan pikap sürücüsüne ‘kaza mahallini terk etme' suçundan 46 bin TL idari para cezası kesildi. İncelemelerin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 6
Metal yığınına dönülen araçta can pazarı: Ters yön dehşeti kafa kafaya bitti - Resim: 6
6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro