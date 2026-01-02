Metal sektöründe toplu sözleşme süreci gerilimli bir şekilde devam ederken Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyeleri, Türkiye genelindeki fabrikalarda dikkat çekici bir eyleme imza attı.

Sendika, 2025-2027 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde metal işçilerinin hak taleplerini öne çıkarmak amacıyla her vardiyada üretimi birer saat süreyle durdurdu.

'TALEPLERİMİZ İÇİN SES YÜKSELTİYORUZ'

Eylemin amacı, Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile süren müzakerelere dikkat çekmek ve işçilerin sesini duyurmaktı.

Sendikanın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, "Bugün bir kez daha MESS'e bağlı fabrikalarda her vardiyada birer saat üretimden gelen gücümüzü kullanıyor, coşkulu sloganlar eşliğinde yürüyüşlerle fabrikalarımıza giriyor, taleplerimiz için ses yükseltiyoruz" denildi.

Sendika yetkilileri, TİS sürecinde ücret zamları, çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi konularda ilerleme sağlanamaması halinde eylemlerin süreceğini ifade etti.