Şirket, çalışanlarına 21 Nisan’da yaptığı duyuruda, Meta bilgisayarlarında ve dahili uygulamalarında çalışacak yeni bir aracın yapay zeka teknolojisi için eğitim verisi olarak kaydedeceğini açıkladı.

Bir Meta sözcüsü bilgisayar kullanan insanlara yardımcı araçlar geliştirirken modellerin insanların bunları gerçekte nasıl kullandığına dair gerçek örneklere ihtiyaç duyduğunu öne sürdü.

Verilerin başka bir amaçla kullanılmayacağını iddia eden şirket, hassas içerikleri korumak için gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Çalışanlar tepkili

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Meta çalışanı, bilgisayardaki en küçük hareketlerinin bile yapay zeka için kullanılmasının işten çıkarma beklentileriyle birleştiğini ifade etti.

Şirketten yakın zamanda ayrılan eski bir çalışan ise takip aracının, yapay zekanın herkese dayatılmasının son yolu olduğunu söyledi.

Meta, bu yıl içinde yaklaşık 2 bin çalışanı işten çıkardı. Önümüzdeki aylarda daha büyük çaplı işten çıkarmalar bekleniyor.

Şirketin martta yaklaşık 800 olan iş ilanı sayısı ise şu anda yediye kadar düştü.

Meta 2026’da yapay zekaya yaklaşık 140 milyar (yaklaşık 6,2 trilyon lira) dolar harcamayı planlıyor. Bu rakam bir yıl önce teknolojiye yatırılan miktarın neredeyse iki katı.