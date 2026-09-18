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Meta, akıllı gözlük segmentinde kamera kullanımının yol açtığı gizlilik endişelerini gidermek ve kamuoyundaki tepkileri azaltmak amacıyla radikal bir tasarım değişikliğine gidiyor. Şirketin, kullanıcıların izinsiz kayıt alabilmesi nedeniyle "sapık gözlüğü" olarak da anılmaya başlayan kameralı modellerine alternatif olarak kamerasız ve ses odaklı yeni bir akıllı gözlük hazırlığında olduğu öğrenildi.

Şirket içerisinde "Luna" kod adıyla geliştirilen yeni model, fotoğraf ve video çekim donanımlarından tamamen arındırılmış yapısıyla dikkat çekiyor.

ALTI MİKROFON VE FİZİKSEL YAPAY ZEKA DÜĞMESİ

The Information'ın aktardığı bilgilere göre Meta Luna, kamera sensörleri yerine yüksek kaliteli sesli etkileşime odaklanacak. Gözlük üzerinde kullanıcıların sesli komutlarını en net şekilde algılayabilmesi için altı adet dahili mikrofon yer alıyor.

Kullanıcılar bu mikrofonlar aracılığıyla Meta AI sohbet botuyla kesintisiz iletişim kurabilecek. Yeni donanımın, Meta'nın kısa süre önce tanıttığı tüketici odaklı yapay zeka ajanı "Muse" desteğine de sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca gözlüğün yan gövdesinde yer alacak fiziksel bir düğme sayesinde kullanıcılar sesli komut vermeye gerek kalmadan Meta AI asistanını tek dokunuşla hızlıca aktif hale getirebilecek.

TANITIM CONNECT KONFERANSINDA YAPILABİLİR

Henüz Meta tarafından resmi bir lansman tarihi doğrulanmamış olsa da Luna kod adlı kamerasız gözlüğün şirketin yıllık Connect geliştirici konferansında sahneye çıkarılabileceği ifade ediliyor.

Etkinlik kapsamında ilk kez sergilenmesi beklenen ürünün, herhangi bir erteleme yaşanmaması halinde Ekim ayı içerisinde tüketicilerle buluşabileceği öngörülüyor.