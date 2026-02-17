Sosyal medya dünyasında çığır açabilecek bir adım atan Meta, kullanıcı deneyimini ölüm sonrasına taşıyabilecek yeni bir yapay zekâ teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirketin aldığı patente göre geliştirilen sistem, kullanıcıların mesajlaşma dili, paylaşım alışkanlıkları, beğenileri ve etkileşim geçmişini analiz ederek dijital bir profil simülasyonu oluşturuyor.

Bu teknoloji sayesinde, hayatını kaybeden ya da uzun süre platformdan uzak kalan kişilerin hesapları belirli bir ölçüde aktif kalabilecek. Yapay zekâ destekli sistem, kullanıcının üslubuna benzer yanıtlar verebiliyor, geçmiş ilgi alanlarına uygun içerikler paylaşabiliyor ve hatta otomatik mesajlaşma gerçekleştirebiliyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, “dijital miras” kavramını yeniden gündeme taşıyacak. Bir yandan sevdiklerini kaybeden kişiler için teselli aracı olabileceği belirtilirken, diğer yandan etik ve gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirmesi bekleniyor. Kullanıcı verilerinin ölüm sonrası nasıl kullanılacağı, yapay zekânın sınırlarının nerede çizileceği ve dijital kimliğin sahipliği gibi sorular şimdiden tartışma konusu.