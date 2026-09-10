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Geleneksel sohbet botlarının aksine yalnızca soruları yanıtlamakla kalmayan Muse, kullanıcının belirlediği hedefler doğrultusunda arka planda bağımsız olarak çalışabiliyor. Tarayıcı açıp form doldurabilen, internet sitelerinde fiyat araştırması yapabilen yapay zeka ajanı, kullanıcı adına pazarlık yürütüp ödeme aşamasına kadar gelen süreçleri tamamlayabiliyor.

ÜÇÜNCÜ TARAF SERVİSLERLE TAM ENTEGRASYON

Muse, Meta’nın kendi platformlarının yanı sıra Google Workspace, Spotify, OpenTable ve Ticketmaster gibi üçüncü taraf servislerle bağlantı kurabiliyor. Örneğin, sosyal medyada kaydedilen yemek tariflerinden otomatik olarak bir market alışveriş listesi çıkarabiliyor, ürünlerin fiyatlarını karşılaştırarak en uygun seçenek üzerinden siparişi verebiliyor.

GÜVENLİK VE GİZLİLİK İÇİN ÖZEL SANAL BİLGİSAYAR

Hassas verilere erişim ve otonom işlem yapma kabiliyeti nedeniyle güvenlik tedbirlerini üst seviyede tutan Meta, Muse’un kullanıcıya özel bulut tabanlı sanal makineler (Secure VM) üzerinde çalıştığını açıkladı. Şifreler ve ödeme bilgileri doğrudan modele açık edilmezken, "Sentinel" adı verilen ikinci bir denetim ajanı Muse’un onay almadan dış ağlarla veri paylaşmasını engelliyor.

ÜCRETSİZ KULLANIM VE GENİŞ ERİŞİM İMKANI

İlk etapta ABD’de iOS, Android, WhatsApp ve web üzerinden erişime açılan Muse’un ilerleyen dönemde Meta’nın akıllı gözlüklerine entegre edilmesi planlanıyor. Büyük oranda ücretsiz olarak sunulan sistemde, daha yoğun kullanım ve ileri düzey yetenekler arayan kullanıcılar için ücretli abonelik seçenekleri de yer alacak.