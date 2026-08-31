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Meta'nın çocukları ve gençleri sosyal medya platformlarına bağımlı kıldığı iddiasıyla karşı karşıya kaldığı dava, mahkeme sürecinin başlamasından kısa süre sonra uzlaşmayla sonuçlandı. Mark Zuckerberg başta olmak üzere şirket üst düzey yöneticilerinin ifade vermesinin beklendiği ve haftalarca sürmesi öngörülen süreçte Meta, ağır mali ve hukuki riskleri göz önüne alarak 16,7 milyar dolarlık tazminat bedelinde karar kıldı.

İSTENEN REKOR TAZMİNAT 1,4 TRİLYON DOLARI BULMUŞTU

Söz konusu hukuki süreç, 2021 yılında eski şirket çalışanı Frances Haugen'ın sızdırdığı belgelerin ardından başlayan soruşturmaların devamı olarak 2023 yılında açılmıştı. Soruşturma raporları ve ifşalar, Meta'nın platform tasarımlarının genç zihinlere zarar verdiğini bildiğini ancak ticari gelir hedefleri uğruna önlem almadığını ortaya koymuştu. ABD genelindeki birçok eyaletin katılımıyla büyüyen davada talep edilen toplam ceza tutarı 1,4 trilyon dolara kadar ulaşmıştı. Muhtemel daha büyük yaptırımlarla karşılaşmak istemeyen Meta yönetimi masaya oturarak uzlaşma anlaşmasına imza attı.

ŞİRKET YENİ TEMİNATLAR VERMEK ZORUNDA KALACAK

Eyalet yönetimleri yalnızca finansal tazminatla sınırlı kalmayarak genç kullanıcıların güvenliği adına bağlayıcı teminatlar elde etti. İmzalanan uzlaşma uyarınca Meta; Instagram ve Facebook platformlarında çocukları zararlı içeriklerden korumak, kullanım sürelerini sınırlandırmak ve bağımlılık yaratan algoritmik sistemleri yeniden düzenlemek zorunda kalacak. Uzlaşma protokolünün davaya bakan yargıç tarafından resmen onaylanmasıyla birlikte bu tarihi süreç eyaletlerin zaferiyle tamamlanmış olacak.