Yeniçağ Gazetesi
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Meta almak istedi, Çin engelledi: Yapay zeka şirketi kararını verdi

Meta'nın 2 milyar dolarlık satın alma teklifi Çin vetosuna takılan Manus AI, yeni bir alıcı aramak yerine yoluna bağımsız devam etme kararı aldı. Girişim, tüm odağını geleceğin teknolojisi olan otonom yapay zeka ajanlarını geliştirmeye verecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meta almak istedi, Çin engelledi: Yapay zeka şirketi kararını verdi - Resim: 1

Meta'nın 2 milyar dolarlık satın alma girişimi Çin yönetimi tarafından engellendi.

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Meta almak istedi, Çin engelledi: Yapay zeka şirketi kararını verdi - Resim: 2

Bunun ardından Manus AI, rakipleri gibi bağımsız bir şirket olarak kendi yapay zeka ajanlarını geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.

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Meta almak istedi, Çin engelledi: Yapay zeka şirketi kararını verdi - Resim: 3

Çin hükümetinin veto etmesiyle Meta'ya satışı son anda iptal olan Manus AI, geleceğe yönelik stratejisini belirledi.

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Meta almak istedi, Çin engelledi: Yapay zeka şirketi kararını verdi - Resim: 4

Satın alma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeni bir alıcı araması beklenen girişim, bunun yerine faaliyetlerini tek başına sürdürme kararı aldı.

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Meta almak istedi, Çin engelledi: Yapay zeka şirketi kararını verdi - Resim: 5

Şirket; DeepSeek ve MoonShot AI gibi sektördeki diğer rakiplerini örnek alarak kendi yapay zeka modellerini bağımsız bir yapıda tasarlayıp sunmaya devam edecek.

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Meta almak istedi, Çin engelledi: Yapay zeka şirketi kararını verdi - Resim: 6

İlerleyen dönemlerde gelebilecek olası satın alma tekliflerine kapı tamamen kapatılmadı.

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Meta almak istedi, Çin engelledi: Yapay zeka şirketi kararını verdi - Resim: 7

Öte yandan firmanın kısa ve orta vadede kendi yolunu çizmesi kesinleşti.

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Meta almak istedi, Çin engelledi: Yapay zeka şirketi kararını verdi - Resim: 8

Otonom çalışabilen sistemlerin ilk önemli temsilcilerinden biri olan Manus AI'ın, odağını yine ana uzmanlık alanı olan yapay zeka ajanlarına vereceği belirtiliyor.

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Meta almak istedi, Çin engelledi: Yapay zeka şirketi kararını verdi - Resim: 9

Yapay zeka ajanlarının, yakın gelecekte geleneksel sohbet botlarının yanı sıra dijital uygulamaların da yerini alabileceği öngörüldüğü için tüm sektörün ilgisi bu alana kaymış durumda.

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