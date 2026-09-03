Meta'nın 2 milyar dolarlık satın alma girişimi Çin yönetimi tarafından engellendi.
Meta almak istedi, Çin engelledi: Yapay zeka şirketi kararını verdi
Meta'nın 2 milyar dolarlık satın alma teklifi Çin vetosuna takılan Manus AI, yeni bir alıcı aramak yerine yoluna bağımsız devam etme kararı aldı. Girişim, tüm odağını geleceğin teknolojisi olan otonom yapay zeka ajanlarını geliştirmeye verecek.Kaynak: Haber Merkezi
Bunun ardından Manus AI, rakipleri gibi bağımsız bir şirket olarak kendi yapay zeka ajanlarını geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.
Çin hükümetinin veto etmesiyle Meta'ya satışı son anda iptal olan Manus AI, geleceğe yönelik stratejisini belirledi.
Satın alma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeni bir alıcı araması beklenen girişim, bunun yerine faaliyetlerini tek başına sürdürme kararı aldı.
Şirket; DeepSeek ve MoonShot AI gibi sektördeki diğer rakiplerini örnek alarak kendi yapay zeka modellerini bağımsız bir yapıda tasarlayıp sunmaya devam edecek.
İlerleyen dönemlerde gelebilecek olası satın alma tekliflerine kapı tamamen kapatılmadı.
Öte yandan firmanın kısa ve orta vadede kendi yolunu çizmesi kesinleşti.
Otonom çalışabilen sistemlerin ilk önemli temsilcilerinden biri olan Manus AI'ın, odağını yine ana uzmanlık alanı olan yapay zeka ajanlarına vereceği belirtiliyor.
Yapay zeka ajanlarının, yakın gelecekte geleneksel sohbet botlarının yanı sıra dijital uygulamaların da yerini alabileceği öngörüldüğü için tüm sektörün ilgisi bu alana kaymış durumda.