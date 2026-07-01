Giyilebilir teknoloji pazarında rekabet hız kazanırken, Meta akıllı gözlük serisi için geliştirdiği yeni v26 yazılım güncellemesini kullanıma sundu. Yapay zeka etkileşimini daha doğal hale getirmeyi ve günlük yaşamı kolaylaştırmayı amaçlayan bu sürüm, özellikle "Muse Spark" adı verilen yeni nesil yapay zeka modeliyle öne çıkıyor. Gözlüğün görsel ve işitsel algılama yeteneklerini artıran güncelleme, iletişimden fotoğrafçılığa kadar birçok alanda önemli yenilikler barındırıyor.

MUSE SPARK İLE GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA DENEYİMİ

Güncellemenin merkezinde yer alan Muse Spark modeli, Meta AI altyapısını çok daha verimli hale getiriyor. Bu model sayesinde akıllı gözlükler, kullanıcının baktığı çevreyi daha hızlı analiz ederek daha derinlemesine anlamlandırabiliyor. Cihaz; spor skorlarından takvim yönetimine, sağlıklı yaşam alışkanlıklarından yerel restoran önerilerine kadar pek çok farklı konuda kullanıcıya bağlamsal ve isabetli yanıtlar sunuyor.

TÜRKÇE CANLI ÇEVİRİ VE KONUŞMA ODAĞI ÖZELLİĞİ

Yeni güncelleme, dil bariyerlerini ortadan kaldıracak önemli bir adımı da beraberinde getiriyor. Canlı çeviri özelliği, artık Türkçe dahil 14 yeni dili destekleyerek farklı dillerdeki insanlarla anlık iletişim kurmayı mümkün kılıyor.

İşitsel tarafta ise kalabalık ve gürültülü ortamlarda iletişimi kolaylaştırmak adına "Konuşma Odağı" (Conversation Focus) özelliği devreye alındı. Arka plan gürültüsünü en aza indiren bu teknoloji, doğrudan kullanıcının önündeki sesleri yükselterek yüz yüze sohbetlerin daha net duyulmasını sağlıyor. Türkiye'de de aktif edilen bu özellik, işitme teknolojileri açısından stratejik bir yenilik olarak dikkat çekiyor.

FOTOĞRAFÇILIK VE SOSYAL MEDYA ENTEGRASYONU

Görsel tarafta "Dinamik Fotoğraf" özelliğiyle çekim esnasında otomatik olarak birden fazla kare yakalanırken, Photo Ultra HDR desteğiyle de fotoğraflar daha canlı ve derin renklerle arşivlenebiliyor.

Sosyal medya entegrasyonunu da kuvvetlendiren v26 sürümü, WhatsApp üzerinden eller serbest şekilde sesli grup sohbetleri başlatılmasına ve sesli komutlarla aramaların yönetilmesine olanak tanıyor. Instagram kullanıcıları ise "Hey Meta, Bir Şipşak Paylaş" komutuyla anlık fotoğraflar paylaşabiliyor. Bu geçici içerikler, kullanıcıların arşivinde bir yıl boyunca saklanabiliyor.

IPHONE KULLANICILARI İÇİN DOSYA AKTARIMI KOLAYLAŞTI

Apple ekosistemindeki kullanıcılar için geliştirilen "Wi-Fi Aware" özelliği, iPhone'a dosya aktarırken ekrana gelen onay istemlerini ortadan kaldırarak veri transferini daha akıcı hale getiriyor. Early Access bölümünden aktif edilebilen bu özelliğin yanı sıra, pil tasarrufu ve derin uyku modlarıyla cihazın kullanım süresi de uzatılıyor.

Meta, bu güncellemeyle birlikte premium cihaz desteği ve ileri düzey yapay zeka özelliklerine erişim sunan "Meta One" adlı yeni bir abonelik sistemini de aşamalı olarak hayata geçiriyor.