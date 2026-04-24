Teknoloji dünyasında yapay zekâ rekabeti hız kesmeden sürerken, Meta “süper zeka” hedefleri doğrultusunda yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket, artan AI yatırımları kapsamında yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

WSJ'nin bildirdiğine göre, Meta çalışanlarına gönderilen bir notta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Düzey Yönetici Janelle Gale, bu işten çıkarma kararının şirketin daha verimli çalışabilmesi ve yatırımlarını dengeleyebilmesi için gerekli olduğunu belirtti. Gale, “Bu kolay bir tercih değil ve Meta’daki süreleri boyunca anlamlı katkılar sağlamış insanlarla yolların ayrılması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca, açık bulunan 6 bin pozisyon için planlanan işe alımları da iptal edecek. Etkilenen çalışanlara 20 Mayıs’ta bildirim yapılacak.

Yapay zeka yatırımı artıyor

Şirket, 3,5 milyar günlük kullanıcısı için “kişisel süper zeka” olarak tanımladığı sistemi inşa etmeyi hedeflerken, bu yıl yapay zeka altyapısına 135 milyar dolara kadar harcama yapmayı planlıyor. Meta, bu ayın başlarında Muse Spark adlı ilk yeni yapay zeka modelini piyasaya sürdü ve yakında daha fazla model duyurmayı planladığını açıkladı.

Bu yeni işten çıkarmalar, Meta’nın Ocak ayında Reality Labs biriminde yaptığı 1500 kişilik işten çıkarma kararının ardından geldi. Meta, pandemi döneminde çalışan sayısını neredeyse iki katına çıkararak 87 bine ulaştırdıktan sonra, 2022’de şirket tarihindeki ilk işten çıkarmaları gerçekleştirmişti. O dönemde dijital reklam pazarındaki daralma ve hisse fiyatındaki düşüş nedeniyle 11 bin kişi işten çıkarılmıştı.

Bir yıl sonra, CEO Mark Zuckerberg, 2023’ü Meta’nın “verimlilik yılı” ilan etmiş ve 10 bin kişilik ek işten çıkarma planını duyurmuştu. Yıl sonunda çalışan sayısı 67 bine gerilemişti.

Sonraki yıllarda çalışan sayısı yeniden artarken, 2025 başında Zuckerberg performans yönetiminde çıtayı yükseltme kararı aldığını açıklamış ve düşük performanslı çalışanların daha hızlı sistem dışına çıkarılacağını söylemişti. Bu kapsamda şirket, o dönemde yaklaşık 3 bin 700 çalışanıyla yollarını ayırmıştı.

Meta’nın en son açıkladığı verilere göre, Aralık 2025 itibarıyla çalışan sayısı 78 bin 865’e ulaşmıştı.