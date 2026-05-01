Mesut Özil’den eşi Amine Gülşe’ye kalpleri ısıtan doğum günü mesajı

Eski yıldız futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşarken, bu kez de eşi Amine Gülşe için yaptığı romantik paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Sosyal medya üzerinden eşinin doğum gününü kutlayan Özil’in paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019 yılında hayatını birleştiren Mesut Özil, örnek aile yaşantısıyla takdir toplamaya devam ediyor.
2020’de ilk kızları Eda’yı, 2022’de ise ikinci kızları Ela’yı kucaklarına alan çiftin mutluluğu, geçtiğimiz aylarda gelen yeni bir haberle perçinlenmişti.
Ocak ayında çıktıkları tatilde üçüncü bebek müjdesini veren Amine Gülşe, hamilelik sürecini sakin ve gözlerden uzak geçirmeyi tercih etmişti. Çift, 2 Nisan tarihinde üçüncü kızları Elisa’nın dünyaya geldiğini duyurdu.
Ailece verdikleri ilk poz, sosyal medyada beğeni ve tebrik yağmuruna tutuldu.