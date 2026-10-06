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Kaynak: Haber Merkezi

Futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, bu kez yeşil sahalar dışında yaptığı bir satışla gündeme geldi. Özil, kendisi için özel olarak tasarlanan motosikletini satışa çıkardı.

2015 model motosiklet, standart modellerden farklı olarak Özil için özel şekilde tasarlanmasıyla dikkat çekiyor. Satış ilanındaki en dikkat çekici ayrıntı ise motosiklet için istenen rakam oldu.

ÖZEL TASARIM MOTOSİKLETİNİ SATIYOR

Mesut Özil adına özel olarak hazırlanan motosiklet, aradan geçen yılların ardından yeni sahibini bekliyor. Özil'in motosikleti satışa çıkarma kararı kadar belirlediği fiyat da dikkat çekti.

FİYATI 2 MİLYON 750 BİN TL

Mesut Özil'in 2015 model özel tasarım motosikleti için belirlenen satış fiyatının 2 milyon 750 bin TL olduğu belirtildi.

Özel olarak tasarlanmış olmasıyla öne çıkan motosiklet, milyonları bulan fiyatıyla satışa sunuldu.