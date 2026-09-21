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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik’in coğrafi işaret tescilli ürünlerinden Çukurören biberinin farklı illerde gördüğü ilginin artmasıyla birlikte, ürünün taklitlerine karşı önlem alınması gerektiği belirtildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü eski Öğretim Görevlisi ve Bilecik’in yöresel ürünlerinin tescil süreçlerine katkı sağlayan Mesut Kaplan, Çukurören biberinin Manisa başta olmak üzere farklı bölgelerdeki aktarlarda satıldığını ifade etti.

Ürünün Bilecik dışında tanınmasından gurur duyduklarını belirten Kaplan, Çukurören biberinin ayırt edilebilmesi için etiket ve logo kullanımının önemine dikkat çekti. Talebi karşılayacak miktarda ürün bulamayan bazı kişilerin ise Çukurören biberinin tohumlarını kendi tarlalarında yetiştirmeye başladığını söyledi.

Çukurören biberinin ününün giderek yayıldığını ancak bunun beraberinde taklit ürün sorununu da getirdiğini vurgulayan Kaplan, “Ünümüz var ama taklitleri de çıkmış. Tescili, taklit edilmesin diye yaptık. Önlem almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaplan, coğrafi işaret tescilinin sağladığı korumanın etkin şekilde uygulanmasının yanı sıra ürünün etiket ve logosuyla tüketiciye sunulmasının, gerçek Çukurören biberinin taklitlerinden ayrılması açısından önem taşıdığına dikkat çekti.