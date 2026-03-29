Irak medyasında yer alan haberlere göre, dün gerçekleşen olayda hedefin Mesud Barzani’nin konutu olduğu değerlendirildi. Yetkililer, gece boyunca Erbil semalarında yoğun İHA hareketliliği gözlendiğini, ABD Konsolosluğu ve çevresindeki askeri üsleri hedef alan çok sayıda İHA’nın da düşürüldüğünü açıkladı. Kentte art arda patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Saldırının, Irak’ın kuzeyinde artan gerilimle eş zamanlı olarak gerçekleştiği belirtilirken, İran yanlısı milis grupların ülkedeki ABD askeri noktalarına yönelik İHA ve roket saldırılarını artırdığı ifade edildi. ABD yönetimi söz konusu saldırıları “terör eylemleri” olarak nitelendirerek, kınadı.

Saldırılarda can kaybı yaşanmazken, bazı bölgelerde maddi hasar oluştuğu aktarıldı. Barzani’nin konutunun hedef alındığı sırada içeride kimsenin bulunmadığı ifade edildi.

MESUD BARZANİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Saldırıların ardından açıklama yapan Mesud Barzani, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, bu savaşın bir parçası olmadığını" belirterek, "Savaş başladığından beri 450’den fazla dron ve füze saldırısı yapıldı. Benim ofisim 5 kez, dün de Bölge Başkanı’nın evi hedef alındı. Bu iş kınama mesajlarıyla çözülmez. Bağdat yönetimi ya bu yasa dışı grupları durdurmalı ya da bunu yapamadığını resmen itiraf etmelidir” dedi.

Öte yandan, Irak’ın farklı bölgelerinde de saldırıların sürdüğü bildirildi. Selahaddin vilayetinde Haşdi Şabi’ye ait bir karargahın İHA ile vurulduğu, Kerkük ile Selahaddin arasındaki Tuzhurmatu yakınlarında bulunan Haliwe Havalimanı’nın hedef alındığı aktarıldı.

Ayrıca Musul’da Haşdi Şabi’ye bağlı 41’inci Tugay karargahının ABD’ye ait bir İHA tarafından hedef alındığı öne sürülürken, Bağdat’ta Kerada semtinde bir İHA’nın düştüğü ve olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.