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Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasına veda ettiği özel karşılaşmanın ardından saha dışındaki gelişmeler gündem oldu.

Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Benin Teknik Direktörü Gernot Rohr, ev sahibi takımın futbolcularına yönelik tutumunu eleştirdi.

Rohr, oyuncularının Arjantinli yıldızlarla forma değiştirmek ve Messi ile hatıra fotoğrafı çektirmek istediğini ancak güvenlik görevlileri tarafından engellendiklerini öne sürdü.

'MESSI İLE FOTOĞRAF ÇEKİLMESİNE BİLE İZİN VERİLMEDİ'

Karşılaşmanın ardından yaşananları anlatan Gernot Rohr, şu ifadeleri kullandı:

"Maçtaki tek olumsuz taraf, Arjantinlilerin oyuncularımıza hiçbir şey vermemiş olmasıydı. Messi ile bir fotoğraf çekilmesine bile izin verilmedi. Forma değiştirmek istedik ama tek bir forma dahi alamadık. Koridorlarına girmemize bile müsaade etmediler, güvenlik herkesi geri çevirdi.

Oyuncularımız Arjantinli futbolcularla forma değiştirmek için ellerinde formalarla geldi. Her yolu denedik ama fayda etmedi.

Ben, Messi’nin 2018 Dünya Kupası’ndaki Nijerya maçından sonra bana imzaladığı formayı Lionel Scaloni’ye verebildim. O da benim için formayı Messi’ye tekrar imzalatarak bana geri verdi. Yarım saat beklemek zorunda kaldım ama sorun değil."