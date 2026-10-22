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Kaynak: Haber Merkezi

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nın şampiyonluğa ulaşmasının ardından Lionel Messi'nin yaşadığı tarihi an, dev bir duvar resmine taşındı.

Eser, başkent Doha yakınlarındaki El-Vekra kentinde, Dünya Kupası sırasında çok sayıda Arjantinli taraftarın konaklaması nedeniyle “Arjantin Mahallesi” olarak da anılan Barahat el-Cenub bölgesinde yer aldı.

MESSI'NİN “BİŞT” GİYDİĞİ AN RESMEDİLDİ

Duvar resminde, Messi'nin şampiyonluk kupasını kaldırmadan önce Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından geleneksel Arap kıyafeti “bişt” ile onurlandırıldığı an tasvir edildi.