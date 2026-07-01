Messi'nin pabucu dama atılmak üzere

Fransız yıldız, Dünya Kupası kariyerinde çıktığı 18 maçta 18 gole ulaşarak tarihi bir performansa imza attı. Mbappe, bu istatistiğiyle futbol tarihinin en büyük isimlerinden Lionel Messi'nin Dünya Kupası gol rekoruna da bir adım daha yaklaştı.