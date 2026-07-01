2026 Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe fırtınası esmeye devam ediyor.
Messi'nin pabucu dama atılmak üzere
Kylian Mbappe, Dünya Kupası sahnesinde Lionel Messi'ye adım adım yaklaşıyor. Fransız yıldız, hem toplam gol sayısında hem de eleme turlarındaki performansıyla tarihin zirvesine göz dikti.Kaynak: Diğer
Fransız yıldız, Dünya Kupası kariyerinde çıktığı 18 maçta 18 gole ulaşarak tarihi bir performansa imza attı. Mbappe, bu istatistiğiyle futbol tarihinin en büyük isimlerinden Lionel Messi'nin Dünya Kupası gol rekoruna da bir adım daha yaklaştı.
Messi ile fark 1 gole indi
Dünya Kupası toplam gol sayısında Lionel Messi 19 golle zirvede yer alırken, Kylian Mbappe 18 golle Arjantinli yıldızın hemen arkasında bulunuyor.
Mbappe'nin bir gol daha atması halinde Messi'yi yakalayacak olması, iki yıldız arasındaki tarihi yarışı yeniden gündeme taşıdı.
Eleme turlarında zirveyi paylaşıyor
Dünya Kupası eleme turlarında da Mbappe'nin etkisi dikkat çekiyor. Fransız yıldız, eleme maçlarında 9 gole ulaşarak Lionel Messi ile zirveyi paylaştı.
Bu alanda Miroslav Klose ise 8 golle iki yıldızı takip ediyor.
Gol krallığında da yarış kızıştı
2026 Dünya Kupası gol krallığında da Messi ve Mbappe arasındaki rekabet nefes kesiyor. İki yıldız da şu ana kadar 6'şar golle listenin zirvesinde yer alıyor.
Mbappe'nin mevcut formu, Fransız yıldızın turnuvanın kalan bölümünde Messi'yi geride bırakabileceği yorumlarını güçlendiriyor.
Yeni kral Mbappe mi olacak?
Henüz kariyerinin zirve döneminde olan Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihine damga vurmaya devam ediyor. Messi'nin yıllara yayılan rekoruna şimdiden yaklaşan Fransız yıldız, atacağı bir sonraki golle Arjantinli efsanenin tahtını ciddi şekilde sarsacak.
Futbol kamuoyu şimdi aynı soruya odaklandı: Mbappe, Messi'yi geçip Dünya Kupası'nın yeni gol kralı olacak mı?