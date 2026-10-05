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12 yaşındaki Leo’nun alternatif bir evrende mahsur kalmasını ve karşılaştığı engelleri futbol yetenekleriyle aşmaya çalışmasını işleyen "Messi and The Giants", bizzat Lionel Messi’nin yapımcılığında hayata geçiriliyor. Dizide ana karakter Leo’yu Milo Burgess-Webb seslendirirken, yapımın soundtrack parçası olan "Vamos Vamos Vamos" ise Luck Ra imzası taşıyor. Bireysel becerilerin yanı sıra takım çalışmasının önemine de vurgu yapan animasyon dizisinin 2027 yılının yaz aylarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yayınlanan "Örümcek Adam: Yepyeni bir Gün" filminin tanıtım fragmanında Lionel Messi’nin yer almasının arka planı da bu projeyle netlik kazandı. Fragmandaki sürpriz katılımın, futbolcunun Disney+ ile gerçekleştirdiği animasyon iş birliğinin bir parçası olduğu ortaya çıktı.