Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo itirafı geldi.

Messi yıllar sonra Ronaldo ile aralarındaki rekabete dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MESSİ: 'RONALDO İLE YAŞANAN HER ŞEY SPORTİFTİ'

"Cristiano Ronaldo ile aranızdaki rekabet gerçek miydi, yoksa sadece medyanın abartısı mıydı?” sorusunu cevaplayan Messi, "Bu, futbol dünyasında doğal olan bir şey. Ben Barcelona’daydım, o Real Madrid’deydi ve hem takım olarak hem de bireysel anlamda her şey için yarışıyorduk. Bu yüzden insanlar bizi sürekli karşılaştırıyordu ama aramızdaki ilişki her zaman iyi ve saygılıydı. Yaşanan her şey tamamen sportifti." dedi.