Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Messi'den rekor yağmuru: G.O.A.T yine yaptı yapacağını

Messi'den rekor yağmuru: G.O.A.T yine yaptı yapacağını

Arjantin'i sırtlamaya devam eden Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kırdığı rekorlarla futbol tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı. 39 yaşındaki yıldız, turnuvada hem gol hem de asist istatistiklerinde ulaşılması güç başarılara imza attı.

Kaynak: Diğer
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Messi'den rekor yağmuru: G.O.A.T yine yaptı yapacağını - Resim: 1

Dünya Kupası tarihine geçti
Lionel Messi, Dünya Kupası kariyerinde attığı 20 golle turnuva tarihinde bu barajı aşan ilk futbolcu oldu.

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Messi'den rekor yağmuru: G.O.A.T yine yaptı yapacağını - Resim: 2

Üst üste 8 maçta gol
Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'nda üst üste 8 maçta gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

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Messi'den rekor yağmuru: G.O.A.T yine yaptı yapacağını - Resim: 3

14 farklı rakibe gol attı
Messi, Dünya Kupası organizasyonunda 14 farklı milli takımın filelerini havalandıran ilk futbolcu unvanını da elde etti.

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Messi'den rekor yağmuru: G.O.A.T yine yaptı yapacağını - Resim: 4

Asistte de zirvede
Gol yollarındaki etkinliğinin yanı sıra takım arkadaşlarını da besleyen Arjantin kaptanı, 9 Dünya Kupası asistine ulaşan ilk oyuncu olmayı başardı.

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Messi'den rekor yağmuru: G.O.A.T yine yaptı yapacağını - Resim: 5

Turnuvaya damga vurdu
2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar çıktığı 4 maçta 7 gol atan Lionel Messi, gol krallığı yarışında zirvede yer alırken Arjantin'i de son 16 turuna taşıyan en önemli isim oldu.

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Messi'den rekor yağmuru: G.O.A.T yine yaptı yapacağını - Resim: 6

39 yaşındaki süper yıldız, kırdığı rekorlar ve ortaya koyduğu performansla futbol tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırırken, Dünya Kupası'nın en büyük yıldızlarından biri olmayı sürdürüyor.

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