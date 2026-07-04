Dünya Kupası tarihine geçti
Lionel Messi, Dünya Kupası kariyerinde attığı 20 golle turnuva tarihinde bu barajı aşan ilk futbolcu oldu.
Messi'den rekor yağmuru: G.O.A.T yine yaptı yapacağını
Arjantin'i sırtlamaya devam eden Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kırdığı rekorlarla futbol tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı. 39 yaşındaki yıldız, turnuvada hem gol hem de asist istatistiklerinde ulaşılması güç başarılara imza attı.Kaynak: Diğer
Dünya Kupası tarihine geçti
Üst üste 8 maçta gol
Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'nda üst üste 8 maçta gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
14 farklı rakibe gol attı
Messi, Dünya Kupası organizasyonunda 14 farklı milli takımın filelerini havalandıran ilk futbolcu unvanını da elde etti.
Asistte de zirvede
Gol yollarındaki etkinliğinin yanı sıra takım arkadaşlarını da besleyen Arjantin kaptanı, 9 Dünya Kupası asistine ulaşan ilk oyuncu olmayı başardı.
Turnuvaya damga vurdu
2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar çıktığı 4 maçta 7 gol atan Lionel Messi, gol krallığı yarışında zirvede yer alırken Arjantin'i de son 16 turuna taşıyan en önemli isim oldu.
39 yaşındaki süper yıldız, kırdığı rekorlar ve ortaya koyduğu performansla futbol tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırırken, Dünya Kupası'nın en büyük yıldızlarından biri olmayı sürdürüyor.