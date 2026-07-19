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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak Arjantin'de Lionel Messi, dev mücadele öncesinde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Takım oyuncuları, teknik heyet ve çalışanların birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşan 39 yaşındaki yıldız, Arjantin Milli Takımı'nın son yıllarda ortaya koyduğu başarı hikayesine dikkat çekti.

MESSI: 'BU GRUP ŞİMDİDEN TARİH YAZDI'

Messi paylaşımında, “Bunca yılın en güzel yanı hiçbir zaman sadece şampiyonluklar değildi, asıl güzelliği tüm bu yolculuğun kendisiydi.

Bu grupla her günü paylaşmak, birlikte mücadele etmek, zor anlarda yeniden ayağa kalkmak ve bu yolun her adımından keyif almak.

Takım arkadaşlarımın her birine, teknik ekibe ve bu Milli Takımı bir aile olarak tutmak için her gün emek veren herkese teşekkür ederim.

Sonuç ne olursa olsun, bu grup şimdiden asla unutmayacağımız ve kimsenin silemeyeceği bir tarih sayfası yazdı. Haydi Arjantin.”