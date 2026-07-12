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Arjantin’in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacakları İngiltere maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İngiltere ile oynayacakları karşılaşmanın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Messi, kariyerinde ilk kez bu rakibe karşı forma giyeceğini ifade etti.

Tecrübeli yıldız, “İngiltere ile karşılaşmak özel olacak. İngiltere’ye karşı ilk kez oynayacağım. Onlar dışında neredeyse herkese karşı oynadım” sözleriyle bu maçın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

İngiltere’nin köklü bir futbol kültürüne sahip olduğuna da dikkat çeken Messi, “İngiltere bir futbol ekolü. Bu tarz rakiplerle karşılaşmak her zaman heyecan vericidir” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanacak mücadele, hem tarihi rekabet hem de Messi’nin kariyerinde bir ilk olması açısından büyük merakla bekleniyor.