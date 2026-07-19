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2026 FIFA Dünya Kupası'nda final öncesinde Altın Ayakkabı yarışı nefes kesiyor.

Fransa'nın İngiltere ile oynadığı üçüncülük maçında iki gol atan Kylian Mbappe, gol sayısını 10'a yükselterek Lionel Messi'nin önüne geçti ve ödül büyük bir avantaj yakaladı.

İspanya finali öncesi Fransız yıldızın 2 gol gerisinde kalan Lionel Messi'nin ise zirveye ortak olma şansı bulunuyor.

İLK KRİTER GOL, SONRA ASİST

FIFA'nın Altın Ayakkabı kriterlerine göre ilk belirleyici unsur atılan gol sayısı.

Gol sayılarının eşit olması halinde ikinci kriter asist sayısı oluyor. Ancak hem Messi hem de Mbappe'nin 4'er asisti bulunuyor.

EŞİTLİK BOZULMAZSA SÜRE DEVREYE GİRECEK

Gol ve asist sayılarının da eşit olması halinde ise kazananı sahada geçirilen süre belirleyecek.

FIFA, daha az dakika oynayarak aynı üretkenliğe ulaşan futbolcuyu daha verimli kabul ediyor ve Altın Ayakkabı'yı o oyuncuya veriyor.

Şu ana kadar Lionel Messi turnuvada 620 dakika, Kylian Mbappe ise üçüncülük maçının ardından 699 dakika süre aldı.

Messi'nin finalde 90 dakika forma giymesi halinde toplam süresi 710 dakikaya çıkacak. Bu durumda Arjantinli yıldız, Mbappe'den 11 dakika daha fazla sahada kalmış olacak.

Bu nedenle Messi'nin Altın Ayakkabı'yı kazanabilmesi için yalnızca Mbappe'nin 10 gollük performansını yakalaması yetmeyecek. Asist sayısında da rakibinin önüne geçmesi gerekecek.

Aksi halde gol ve asist eşitliğinde, daha az süre alan Mbappe FIFA'nın belirlediği kriter gereği Altın Ayakkabı'nın sahibi olacak.