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Kuzey Amerika futbolunun iki önemli kulübünü karşı karşıya getiren 2026 CONCACAF Şampiyonlar Kupası finalinde Inter Miami ile Cruz Azul kozlarını paylaştı.

ABD temsilcisi Inter Miami, Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Final karşılaşmasına damgasını vuran isimlerden biri ise Lionel Messi oldu.

MESSI'DEN INTER MIAMI'DE 100. GOL

39 yaşındaki Arjantinli yıldız, Cruz Azul karşısında takımının gollerinden birini kaydederek önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Messi, bu golle birlikte Inter Miami forması altındaki 100. golüne imza attı. Arjantinli futbolcu, gecenin sonunda CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nı da kaldırdı.

KARİYERİNİN 48. KUPASI

Inter Miami'nin şampiyonluğuyla birlikte Messi'nin kariyeri boyunca kazandığı kupa sayısı 48'e yükseldi.

Arjantinli yıldız, kulüp kariyerinde Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami formalarıyla toplam 42 kupa kazanırken Arjantin Milli Takımı ile de 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Böylece toplamda 48 kupaya ulaşan Messi, futbol tarihinin en fazla kupa kazanan oyuncusu unvanını sürdürdü.

CRISTIANO RONALDO İLE FARK 13 KUPAYA ÇIKTI

Messi ile birlikte 2000'li yıllardan itibaren dünya futboluna damgasını vuran Cristiano Ronaldo ise kariyerinde 35 kupa kazandı.

Inter Miami ile gelen son şampiyonluğun ardından Messi'nin toplam kupa sayısı 48'e yükselirken iki yıldız arasındaki fark da 13 kupa oldu.