10. Vinicius Junior (Brezilya) - 4 gol
2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından gol krallığı sıralaması da netleşti. Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, attığı 10 golle turnuvanın en skorer ismi oldu.Furkan Çelik
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1 10
9. Julián Quiñones (Meksika) - 4 gol
2 10
8. Ismaila Sarr (Senegal) - 4 gol
3 10
7. Mikel Oyarzabal (İspanya) - 5 gol
4 10
6. Harry Kane (İngiltere) - 6 gol
5 10
5. Ousmane Dembele (Fransa) - 6 gol
6 10
4. Erling Haaland (Norveç) - 7 gol
7 10
3. Jude Bellingham (İngiltere) - 7 gol
8 10
2. Lionel Messi (Arjantin) - 8 gol
9 10
1. Kylian Mbappe (Fransa) - 10 gol
10 10