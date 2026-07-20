Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu

2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından gol krallığı sıralaması da netleşti. Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, attığı 10 golle turnuvanın en skorer ismi oldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu - Resim: 1

10. Vinicius Junior (Brezilya) - 4 gol

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2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu - Resim: 2

9. Julián Quiñones (Meksika) - 4 gol

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2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu - Resim: 3

8. Ismaila Sarr (Senegal) - 4 gol

3 10
2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu - Resim: 4

7. Mikel Oyarzabal (İspanya) - 5 gol

4 10
2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu - Resim: 5

6. Harry Kane (İngiltere) - 6 gol

5 10
2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu - Resim: 6

5. Ousmane Dembele (Fransa) - 6 gol

6 10
2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu - Resim: 7

4. Erling Haaland (Norveç) - 7 gol

7 10
2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu - Resim: 8

3. Jude Bellingham (İngiltere) - 7 gol

8 10
2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu - Resim: 9

2. Lionel Messi (Arjantin) - 8 gol

9 10
2026 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralaması belli oldu - Resim: 10

1. Kylian Mbappe (Fransa) - 10 gol

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