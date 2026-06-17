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Kaynak: AA

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Messi, böylece Dünya Kupası tarihinde altı ayrı turnuvada görev yapan ilk futbolcu unvanını elde etti. Kansas'ta oynanan mücadelede fileleri üç kez havalandıran Arjantin kaptanı, önemli bir rekora da ortak oldu.

Mücadele öncesinde Dünya Kupası kariyerinde 13 golü bulunan Messi, Cezayir karşısında kaydettiği hat-trickle toplam gol sayısını 16'ya çıkardı. Arjantin'in tüm gollerine imza atan yıldız oyuncu, turnuva tarihindeki gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

Bu performansın ardından Messi, Alman efsane Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu yakalayarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcularından biri konumuna geldi. Arjantinli yıldızın atacağı bir sonraki gol ise rekoru tek başına ele geçirmesini sağlayacak.

ZİRVE YARIŞINDA YALNIZ DEĞİL

Dünya Kupası tarihinde en fazla sahaya çıkan oyuncu unvanını Cezayir maçıyla birlikte 27'ye yükselten 16 gollü Messi'yi en golcü oyuncu yarışında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe takip ediyor.

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak gol sayısını 14'e yükselten Mbappe, turnuva sona erene kadar atacağı gollerle Messi'yi geçmeye çalışacak.

Bu oyuncuların ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcular listesinde 8'er golleri bulunan Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor.