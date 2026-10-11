Dünya futbolunun en önemli isimlerinden Lionel Messi, gelecek vadeden genç futbolculara yönelik tercihleriyle yeniden gündeme geldi.
Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı
Lionel Messi, gelecekte futbol dünyasına damga vurabilecek genç yetenekleri mercek altına aldı. Arjantinli yıldızın tercihleri arasında Türk yıldızın listenin ilk sırasında yer alması dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
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Adidas'ın genç yetenekleri öne çıkardığı serinin üçüncü bölümü yayımlandı. Messi'nin tercihleri futbolseverlerin dikkatini çekerken Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir detay da ortaya çıktı.
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MESSİ'NİN SEÇTİĞİ 10 GENÇ YETENEK
Lionel Messi'nin Adidas için gelecekte öne çıkabilecek isimler arasında gösterdiği 10 genç yetenek şöyle sıralandı:
10. Lotta Wrede
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9. Giovanna Waksman
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8. Chloe Sarwie
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7. Kees Smit
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6. Kees Smit
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5. Jesus Rodriguez
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4. Zavier Gozo
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3. Max Dowman
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2. Gilberto Mora
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1. Can Uzun
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