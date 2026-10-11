Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı

Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı

Lionel Messi, gelecekte futbol dünyasına damga vurabilecek genç yetenekleri mercek altına aldı. Arjantinli yıldızın tercihleri arasında Türk yıldızın listenin ilk sırasında yer alması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı - Resim: 1

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden Lionel Messi, gelecek vadeden genç futbolculara yönelik tercihleriyle yeniden gündeme geldi.

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Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı - Resim: 2

Adidas'ın genç yetenekleri öne çıkardığı serinin üçüncü bölümü yayımlandı. Messi'nin tercihleri futbolseverlerin dikkatini çekerken Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir detay da ortaya çıktı.

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Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı - Resim: 3

MESSİ'NİN SEÇTİĞİ 10 GENÇ YETENEK

Lionel Messi'nin Adidas için gelecekte öne çıkabilecek isimler arasında gösterdiği 10 genç yetenek şöyle sıralandı:

10. Lotta Wrede

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Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı - Resim: 4

9. Giovanna Waksman

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Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı - Resim: 5

8. Chloe Sarwie

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Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı - Resim: 6

7. Kees Smit

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Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı - Resim: 7

6. Kees Smit

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Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı - Resim: 8

5. Jesus Rodriguez

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Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı - Resim: 9

4. Zavier Gozo

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Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı - Resim: 10

3. Max Dowman

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Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı - Resim: 11

2. Gilberto Mora

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Messi geleceğin yıldızlarını seçti: Türk yıldız en başta yer aldı - Resim: 12

1. Can Uzun

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