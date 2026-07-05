Mesleğini bıraktı bu işe başladı aylık 135 bin lira kazanıyor: 67 yaşında yüzünde güller açıyor

YÜKSEK MARKET FİYATI YENİ BİR GİRİŞİM DOĞURDU

José Matacz’ın bu meyveye yönelme hikayesi ise tamamen bir pazar fırsatını fark etmesiyle başladı. Campo Verde'deki bir alışverişi sırasında tek bir papaya için toptan 23 R$ ödemek zorunda kalan Matacz, bu yüksek fiyatı bir avantaja çevirebileceğini düşündü.