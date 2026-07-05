Canal Rural Mato Grosso’nun "Senar Transforma" programında yer alan habere göre, Senar Mato Grosso tarafından sağlanan Teknik ve Yönetsel Destek (ATeG) programından faydalanan Matacz, 2024 yılında aylık ortalama 3,2 tonluk bir papaya üretimi yakaladı. Kilogram fiyatının ortalama 4 R$ (yaklaşık 36 TL) seviyelerinde seyretmesi sayesinde, çiftliğin aylık brüt geliri 15 bin R$ (yaklaşık 135 bin TL) sınırına ulaştı.
Mesleğini bıraktı bu işe başladı aylık 135 bin lira kazanıyor: 67 yaşında yüzünde güller açıyor
Mato Grosso eyaletindeki Nova Brasilândia bölgesinde, kiraladığı 1,5 hektarlık arazide tarımla uğraşan 67 yaşındaki José Matacz, papaya üretimiyle yerel üreticilere ilham kaynağı oluyor.Kaynak: Haber Merkezi
YÜKSEK MARKET FİYATI YENİ BİR GİRİŞİM DOĞURDU
José Matacz’ın bu meyveye yönelme hikayesi ise tamamen bir pazar fırsatını fark etmesiyle başladı. Campo Verde'deki bir alışverişi sırasında tek bir papaya için toptan 23 R$ ödemek zorunda kalan Matacz, bu yüksek fiyatı bir avantaja çevirebileceğini düşündü.
"Sítio Sonho Meu" adını verdiği arazisinde yaptığı ilk deneme üretimleri yerel marketlerden büyük ilgi görünce, başarılı üretici işleri büyütmeye karar verdi. Gelinen noktada, kiralık arazinin 1 hektarlık geniş bir kısmı tamamen papaya ağaçlarına ayrılmış durumda.
SATIŞ AĞI BÖLGEYE YAYILDI
İlk başlarda sadece yerel pazarda denenen ürünler, zamanla talebin artmasıyla birlikte Nova Brasilândia'nın yanı sıra Campo Verde ve Paranatinga ilçelerine de gönderilmeye başlandı. Bölgesel dağıtım ağının güçlenmesinin yanında, bazı toptancılar ürünleri taze taze alabilmek için doğrudan Matacz'ın çiftliğini ziyaret ediyor.
Üretimde sürekliliği sağlamak adına kademeli bir yenileme stratejisi izleyen işletmede, şu an meyve veren 700 yaşlı ağacın yanı sıra büyümekte olan 300 yeni fidan bulunuyor.
BAŞARININ ARKASINDA DÜZENLİ TEKNİK DESTEK VAR
Saha Teknisyeni Dhiego Pereira Krause, her ay çiftliği düzenli olarak ziyaret ederek bitki beslemeden doğru girdi yönetimine, haşereyle mücadeleden toprak analizine kadar pek çok kritik alanda teknik danışmanlık sunuyor.
ATeG Meyvecilik biriminin papaya yetiştiriciliği için paylaştığı uzman tavsiyelerine göre; fidelerin sağlıklı gelişimi için dikim mesafesi, çukur derinliği, toprağın doğru işlenmesi ve iyice olgunlaşmış (eskitilmiş) gübre kullanımı büyük bir önem taşıyor.