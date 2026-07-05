Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mesleğini bıraktı bu işe başladı aylık 135 bin lira kazanıyor: 67 yaşında yüzünde güller açıyor

Mesleğini bıraktı bu işe başladı aylık 135 bin lira kazanıyor: 67 yaşında yüzünde güller açıyor

Mato Grosso eyaletindeki Nova Brasilândia bölgesinde, kiraladığı 1,5 hektarlık arazide tarımla uğraşan 67 yaşındaki José Matacz, papaya üretimiyle yerel üreticilere ilham kaynağı oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Mesleğini bıraktı bu işe başladı aylık 135 bin lira kazanıyor: 67 yaşında yüzünde güller açıyor - Resim: 1

Canal Rural Mato Grosso’nun "Senar Transforma" programında yer alan habere göre, Senar Mato Grosso tarafından sağlanan Teknik ve Yönetsel Destek (ATeG) programından faydalanan Matacz, 2024 yılında aylık ortalama 3,2 tonluk bir papaya üretimi yakaladı. Kilogram fiyatının ortalama 4 R$ (yaklaşık 36 TL) seviyelerinde seyretmesi sayesinde, çiftliğin aylık brüt geliri 15 bin R$ (yaklaşık 135 bin TL) sınırına ulaştı.

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Mesleğini bıraktı bu işe başladı aylık 135 bin lira kazanıyor: 67 yaşında yüzünde güller açıyor - Resim: 2

YÜKSEK MARKET FİYATI YENİ BİR GİRİŞİM DOĞURDU

José Matacz’ın bu meyveye yönelme hikayesi ise tamamen bir pazar fırsatını fark etmesiyle başladı. Campo Verde'deki bir alışverişi sırasında tek bir papaya için toptan 23 R$ ödemek zorunda kalan Matacz, bu yüksek fiyatı bir avantaja çevirebileceğini düşündü.

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Mesleğini bıraktı bu işe başladı aylık 135 bin lira kazanıyor: 67 yaşında yüzünde güller açıyor - Resim: 3

"Sítio Sonho Meu" adını verdiği arazisinde yaptığı ilk deneme üretimleri yerel marketlerden büyük ilgi görünce, başarılı üretici işleri büyütmeye karar verdi. Gelinen noktada, kiralık arazinin 1 hektarlık geniş bir kısmı tamamen papaya ağaçlarına ayrılmış durumda.

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Mesleğini bıraktı bu işe başladı aylık 135 bin lira kazanıyor: 67 yaşında yüzünde güller açıyor - Resim: 4

SATIŞ AĞI BÖLGEYE YAYILDI

İlk başlarda sadece yerel pazarda denenen ürünler, zamanla talebin artmasıyla birlikte Nova Brasilândia'nın yanı sıra Campo Verde ve Paranatinga ilçelerine de gönderilmeye başlandı. Bölgesel dağıtım ağının güçlenmesinin yanında, bazı toptancılar ürünleri taze taze alabilmek için doğrudan Matacz'ın çiftliğini ziyaret ediyor.

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Mesleğini bıraktı bu işe başladı aylık 135 bin lira kazanıyor: 67 yaşında yüzünde güller açıyor - Resim: 5

Üretimde sürekliliği sağlamak adına kademeli bir yenileme stratejisi izleyen işletmede, şu an meyve veren 700 yaşlı ağacın yanı sıra büyümekte olan 300 yeni fidan bulunuyor.

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Mesleğini bıraktı bu işe başladı aylık 135 bin lira kazanıyor: 67 yaşında yüzünde güller açıyor - Resim: 6

BAŞARININ ARKASINDA DÜZENLİ TEKNİK DESTEK VAR

Saha Teknisyeni Dhiego Pereira Krause, her ay çiftliği düzenli olarak ziyaret ederek bitki beslemeden doğru girdi yönetimine, haşereyle mücadeleden toprak analizine kadar pek çok kritik alanda teknik danışmanlık sunuyor.

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Mesleğini bıraktı bu işe başladı aylık 135 bin lira kazanıyor: 67 yaşında yüzünde güller açıyor - Resim: 7

ATeG Meyvecilik biriminin papaya yetiştiriciliği için paylaştığı uzman tavsiyelerine göre; fidelerin sağlıklı gelişimi için dikim mesafesi, çukur derinliği, toprağın doğru işlenmesi ve iyice olgunlaşmış (eskitilmiş) gübre kullanımı büyük bir önem taşıyor.

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