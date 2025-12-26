Mesleki Eğitim Merkezleri'nde (MESEM) çalıştırılan çok sayıda çocuk iş cinayeti sonucu hayatını kaybetti. Sadece 2025'te bilinen çocuk işçi ölümü 91.

MESEM'de meydana gelen işçi cinayetlerine tepki olarak Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'e karşı 2 Aralık'ta bir organizasyonda protesto eylemi Türkiye İşçi Partisi (TİP) 16 öğrenci gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

'SIRA DÜZENİ DEĞİŞTİRMEKTE'

TİP'ten yapılan açıklamaya göre öğrenciler tahliye edildi. TİP'in sosyal medya hesabındaki açıklamada "MESEM’lerde çocukların katledilmesini protesto ettikleri için haftalardır cezaevinde tutulan 16 TİP’li genç yoldaşımız tahliye edildi! Sıra bu ucube sistemi tarihe gömmekte, düzeni değiştirmekte" ifadelerine yer verildi.

TİP'li genç hakkında "görevi yaptırmamak için direnme, basit yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.