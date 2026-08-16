Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir meşe ağacının gövdesindeki kovukta doğal şekilde oluşan yaklaşık 13 kilogram bal bulundu.
Mehmet Ali Çağlar, meşe ağacını fark ettiği sırada kovukta bulunan balı gördü. Yapılan incelemenin ardından ağacın iç kısmından yaklaşık 13 kilogram doğal bal çıkarıldı.
Kovuktan alınan bal, çevrede bulunanların da ilgisini çekerken, Çağlar yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Ağaç içerisinde doğal koşullarda oluşan balın ortaya çıkarılması, bölgedeki doğal zenginliklere ilişkin dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.