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Kaynak: DHA

MESAM tarafından yapılan açıklamada, son dağıtım döneminde eser sahiplerine 450 milyon lira telif bedeli aktarıldığı belirtildi. Kar amacı taşımayan kuruluş, elde edilen gelir fazlası doğrultusunda 125 milyon liralık kambiyo gelirinin de üyeler arasında paylaştırıldığını bildirdi.

Kurumun açıklamasında, yönetimin Recep Ergül başkanlığında göreve başlamasının ardından kurumsal yapının güçlendirilmesi ve telif kazançlarının yükseltilmesi amacıyla çalışmaların hızlandırıldığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Recep Ergül başkanlığındaki yönetimin göreve gelmesinin ardından kurumsal yapılanma ve telif gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.

Bu süreçte uluslararası ilişkilerini yeniden güçlendiren MESAM, CISAC’a yeniden kabul edilirken dünya sıralamasında da son sıralardan 37’nci sıraya kadar yükseldi.

MESAM’ın son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda yaptığı lisanslama çalışmaları, karşılıklı temsil anlaşmaları ve telif gelirlerinin artırılmasına yönelik uygulamaları, kurumun gelirlerinde önemli artış sağladı.”