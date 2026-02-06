2026 Kış Olimpiyatları Meşalesi Milano’ya varır varmaz Olimpiyat Köyü önünde coşkulu bir meşale geçidi gerçekleştirildi.
Meşale Milano’da yandı: 2026 Kış Olimpiyatları başladı
Meşale Milano’ya ulaştı, 12 bin km’lik yolculuk bitti. Türkiye 19. kez, 8 sporcuyla Kış Olimpiyatları’nda. Peki Kış Olimpiiyatları hangi kanalda yayınlanıyor? İşte tüm cevaplar...Derleyen: Gül Devrim Koyun
Meşale, 26 Kasım 2025’te Yunanistan’ın Olympia kentinde yakılan geleneksel ateşle start aldı. 300’den fazla belediyeyi kapsayan, iki ayı aşkın süren ve yaklaşık 12 bin kilometrelik yolculuk tamamlandı.
Türkiye, 6-22 Şubat tarihleri arasında İtalya’nın Milano-Cortina kentlerinde düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’na 19. kez katılacak. Türk sporcuların kış oyunları macerası 1936 Garmisch-Partenkirchen ile başlamış olup, Milano-Cortina ile üst üste 12. kez olimpiyatlarda yer alacak.
Bugüne dek 18 kez kış oyunlarına katılan Türkiye, 1924, 1928, 1932, 1952, 1972 ve 1980 yıllarında organizasyonda bulunmamıştı.
KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Türkiye’de 2026 Kış Olimpiyatları’nın seçili müsabakaları TRT Spor Yıldız ekranlarından ücretsiz izlenebilecek. Hangi branşların bu kanalda yer alacağı yayın takviminden takip edilebilir. Tüm karşılaşmalar ise Eurosport ve HBO platformları aracılığıyla kesintisiz olarak yayınlanacak.
2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NEREDE İZLENİR?
2026 Kış Olimpiyatları İtalya’nın Milano ve Cortina d’Ampezzo kentleri ev sahipliğinde yapılacak. Yarışmalar farklı bölgelerdeki tesislerde düzenlenerek geniş bir alana yayılacak. Açılış töreni Milano’daki San Siro Stadyumu’nda gerçekleşecek. Kar ve buz sporlarının önemli kısmı ise daha önce olimpiyatlara ev sahipliği yapmış Cortina bölgesinde yapılacak. Yayınlar TRT Spor Yıldız, Eurosport ve HBO üzerinden takip edilebilecek.
TÜRKİYE 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI’NA KAÇ SPORCUYLA KATILACAK?
Türkiye, 2026 Kış Olimpiyatları’na toplam 8 sporcuyla temsil edilecek. Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ve Denis Örs
Kayaklı koşuda kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz,
Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde Thomas Kaan Önol Lang,
Kayakla atlama branşında Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir milli takım kadrosunda yer alacak.