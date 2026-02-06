Meşale Milano’da yandı: 2026 Kış Olimpiyatları başladı

KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Türkiye’de 2026 Kış Olimpiyatları’nın seçili müsabakaları TRT Spor Yıldız ekranlarından ücretsiz izlenebilecek. Hangi branşların bu kanalda yer alacağı yayın takviminden takip edilebilir. Tüm karşılaşmalar ise Eurosport ve HBO platformları aracılığıyla kesintisiz olarak yayınlanacak.