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Kaynak: DHA

Olay, öğlen saatlerinde Müftü Mahallesi Süheyla Erek Sokak'ta bulunan Ak Refrakter firmasında meydana geldi. Forklift sürücüsü olarak çalışan Yaşar Gönültaş (50), öğle yemeği esnasında yemekhanenin tuvaletinde bir mesai arkadaşı tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Özel şirkete ait ambulans ile ilçedeki bir özel hastaneye götürülen Gönültaş'ın kalbinin durduğu belirlendi. Şeker hastası da olduğu ve vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmadığı öğrenilen Gönültaş'a kalp masajı yapıldı. Müdahalelere rağmen Gönültaş hayatını kaybetti.

Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı belirtilen Gönültaş'ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor