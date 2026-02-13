Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada küresel dengelerin köklü biçimde değiştiğini belirterek Avrupa’nın yeni ortaklık arayışlarına girebileceğini söyledi. Merz, “Bildiğimiz dünya düzeni artık yok” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına Münih Güvenlik Konferansı’nın her dönem uluslararası siyasetin bir “sismografı” olduğunu hatırlatarak başlayan Merz, son yıllarda artan çatışma ve gerilimlerin mevcut sistemi derinden sarstığını dile getirdi. Bu yılki konferansın “Yıkım Altında” temasının karamsar bulunduğunu ancak gerçeği yansıttığını belirtti.

Çin ve ABD vurgusu

Merz, Çin’in küresel düzende liderlik iddiası taşıdığını ancak bunu ekonomik bağımlılıkları kullanarak gerçekleştirmeye çalıştığını savundu. ABD’nin küresel liderlik rolünün ise artık sorgulandığını ve bu konumun “muhtemelen kaybedildiğini” ifade etti.

ABD-Avrupa ilişkilerindeki mevcut sıkıntılara rağmen Washington ile bağların koparılmasının gerçekçi olmadığını söyleyen Merz, transatlantik ortaklığın hâlâ önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

AB’nin savunma rolü tartışılmalı

Almanya Başbakanı, Avrupa Birliği’nin karşılıklı savunma yükümlülüğünü düzenleyen 42. maddesinin daha fazla tartışılması gerektiğini belirtti. Bu düzenlemenin NATO’nun alternatifi olarak değil, ittifak içinde daha güçlü ve kendi kendine yetebilen bir Avrupa sütunu oluşturmak amacıyla ele alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye’yi de saydı

Merz, Avrupa’nın yeni ticari ve siyasi ortaklıklar geliştirebileceği ülkeler arasında Kanada, Japonya, Türkiye, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ve Körfez ülkelerini sıraladı.

“Ortaklık mutlak bir kavram değildir” diyen Merz, iş birliğinin tüm değer ve çıkarların tamamen örtüşmesini gerektirmediğini ifade etti.