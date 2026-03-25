Bölümde tansiyon bir an olsun düşmedi. Boran’ın, Deniz’in Alya’nın yanında kalabilmesi için sunduğu şartı öğrenen Cihan öfkesine hakim olamadı. Hızla Boran’ın peşine düşen Cihan, Ecmel’le birlikte onun aracını durdurdu.
Meryem’in ortaya çıkışı her şeyi değiştirdi: Uzak Şehir’de şok gelişme
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi, son bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Sadakat’in cezaevine girdiği sahneler büyük yankı uyandırırken, uzun süredir adı anılan Meryem karakterinin ortaya çıkması bölüme damgasını vurdu.Derleyen: Cansu İşcan
Yaşanan yüzleşmede sinirler gerildi ve Cihan, Boran’a saldırdı. O sırada araya giren Alya, daha büyük bir krizin önüne geçti. Deniz’i kaybetme korkusu yaşayan Alya, Cihan’dan uzaklaşmayı göze alarak konaktan ayrılacağını ve yeni bir hayat kuracağını açıkladı.
Diğer yanda Zerrin, bebeğini kaybetme korkusuyla radikal bir karar aldı. Annesine gözyaşları içinde içini döken Zerrin, bebeğini kaçırmak için bir plan hazırladı ve Fidan’dan destek istedi. Demir’le birlikte dışarı çıkma fırsatını değerlendiren Zerrin, uygun anı kolladı. Ancak yaptığı plan istediği gibi sonuçlanmadı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Vurgun’un ölümüyle suçlanan Sadakat ise kurulan bir kumpasın kurbanı oldu. Ecmel’in ayarladığı şoförün verdiği sahte ifadeler sonucu mahkemeye çıkarılan Sadakat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, ailede derin bir yıkıma neden oldu.
Dizinin başından beri gizemi korunan Meryem karakteri nihayet izleyici karşısına çıktı. Cihan’ın geçmişindeki büyük aşk olarak bilinen Meryem’e oyuncu Ceren Moray hayat veriyor. Cezaevinde Sadakat’le yüz yüze gelen Meryem’in ortaya çıkışı herkesi şaşkına çevirdi. Çocuklarıyla birlikte annelerini ziyarete gelen Cihan’a, Sadakat önemli bir sürpriz hazırladı ve Meryem’le yüzleşmesini sağladı.
Reytinglerde de büyük başarı elde eden dizi, tüm kategorilerde gecenin zirvesine yerleşti. İzlenme oranlarıyla rakiplerini geride bırakan yapım, güçlü hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.