İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Onlyfans fenomeni Merve Taşkın ve iş insanı Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında uyuşturucu kullanımı sebebiyle soruşturması bulunan ve Macaristan Fahri Konsolosu olan Kaya'nın Dubai'de olduğu iddia edildi.

Only Fans isimli cinsel içerikli internet sitesindeki paylaşımları ile tanınan Merve Taşkın da kısa süre önce Türkiye'yi terk ettiğini açıklamıştı. Taşkın, son olarak Bali'de olduğunu duyurmuştu.