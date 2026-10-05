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Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Afyon'da sahne aldığı konser sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.

2 Ekim'de başlayan 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son gününde sahne alan Özbey, konserine ara verdiği sırada sahneden inerken merdivenden düştü.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazanın ardından Özbey'e olay yerindeki ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı. Ünlü şarkıcı daha sonra hastaneye götürüldü.

İstanbul'a dönen Özbey, kendi doktoruna gideceğini belirterek sağlık durumuyla ilgili takipçilerine bilgi verdi.

“KOL DENMİŞ AMA AYAK MAALESEF”

Sakatlığının kolunda değil ayağında olduğunu açıklayan Merve Özbey, “Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef.” dedi.

Özbey, mümkün olduğunca hızlı şekilde sahnelere dönmek istediğini ve önündeki konserlere yetişmeye çalışacağını da söyledi.